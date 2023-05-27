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Кость в горле для боевиков: как работают гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО

Вероника Волосунова
10:05 27.05.2023
Благодаря гаубицам, артиллеристам ЗВО удается держать противника под постоянным прессингом, поскольку они сковывают маневры его подразделений и уничтожают ключевые узлы укрепрайонов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России показали кадры, как 152-мм гаубицы «Мста-Б» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения спецоперации.

Подразделения ЗВО также разрушают оборонительные сооружения противника, подавляют его пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружение и военную технику.

Гаубицы «Мста-Б» могут вести одиночный, залпом или беглый огонь на максимальном заряде на расстоянии до 30 километров от цели как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Они используют снаряды на фугасном действии, что позволяет нанести максимальный урон в том числе заглубленным бетонированным укреплениям украинских боевиков.

Большой вклад в уничтожение целей противника вносит слаженная, сосредоточенная и нацеленная на победу команда, в которой каждый знает свою задачи и всегда готов подстраховать товарища.

«Бывает такое, что к нам в расчеты приходят новые люди и мы всех встречаем с улыбкой, с радостью и коллектив у нас есть. В этом уверены. Что морально, что физически всех поддерживаем. Мы готовы ко всему», - рассказал командир орудия с позывным Муха.

Он также рассказал о своем награждении.

«Наградили меня медалью Жукова за прекрасную работу. Поступила задача от нашего командования по поражению цели. Взял свой расчет, начали работать по этой цели, корректировщики корректировали - и была поражена БМП. Даже по рации было слышно, когда командование говорило "этот человек хорошо отработал и молодец», - добавил он.

На одном из направлений в зоне спецоперации «Мста-Б» использует осколочно-фугасные снаряды и работает по целям, наведенным разведчиками при помощи беспилотников.  

Ранее артиллеристы при помощи «Малышки» и «Надежды» сожгли националистов в ЛНР. Их цель - укрытая в блиндажах и окопах пехота украинских националистов. В этом им помогла гаубица Д-30 и беспилотник.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов

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