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Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги

Анна Касаткина
09:39 02.05.2023
За долгий брак могут начать выплачивать по 20 тысяч рублей на супруга каждые пять лет.
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, GlobalLookPress
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Депутаты от ЛДПР разрабатывают законопроект, согласно которому живущие в браке более 20 лет супруги смогут получать денежные выплаты. Об этом в беседе с ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Он пояснил, что государству следует поддерживать институт семьи, и в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, ЛДПР предлагает рассмотреть инициативу для тех, кто находится в браке долго.

«Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет», - сказал Нилов.

Депутат отметил, что регионы также будут иметь право устанавливать меры поддержки дополнительно. По его словам, законопроект хотят отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в начале 2024 года планируется повышение минимального размера оплаты труда на 18,5%, что позволит увеличить заработную плату 4,8 миллиона граждан России.

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