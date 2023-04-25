Мишустин заявил, что повышение МРОТ в 2024 году увеличит зарплаты 4,8 млн россиян

Минимальный размер оплаты труда в начале 2024 года планируется увеличить на 18,5%. Мишустин также отметил положительную динамику повышения МРОТ темпами выше инфляции.

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В начале 2024 года планируется повышение минимального размера оплаты труда на 18,5%, что позволит увеличить заработную плату 4,8 млн граждан России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан».

«Последовательно увеличиваем и минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции. С начала года он вырос и составляет 16 242 рубля. Более того, с 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4 млн 800 тысячам наших граждан», - заявил Мишустин.

Премьер-министр России напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами». В связи с чем правительство продолжает поддерживать доходы россиян. Кроме повышения МРОТ, за последний год дважды был увеличен прожиточный минимум, в сумме на 13,5%, что уже помогло сохранить доходы 15 млн граждан.

Мишустин добавил, что ведется активная работа с регионами по вопросу приведения в соответствие с майскими указами Владимира Путина заработной платы бюджетников самых разных отраслей, в том числе здравоохранения, социальной сферы, образования, науки и культуры. Она должна расти и соответствовать уровню, определенному главой государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главными целями увеличение доходов россиян и улучшение их жизни. Он также отметил снижение уровня инфляции.