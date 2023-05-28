МО РФ: в Черниговской и Харьковской областях уничтожены склады боеприпасов иностранных наемников

Также на Купянском направлении была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп врага.

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Российские войска на Купянском направлении уничтожили склады противника в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что уничтоженные склады предназначались для хранения боеприпасов для бригады территориальной обороны и наемников «Иностранного легиона».

Также активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии на данном направлении была поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В Харьковской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки противник потерял более 30 человек личного состава, бронеавтомобиль и два пикапа.

Ранее на Купянском направлении российские военные пресекли действия четырех украинских разведгрупп. Суточные потери вооруженных формирований Украины на этом направлении в живой силе составили до 190 человек.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов