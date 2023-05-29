Между Востоком и Западом: какой курс выберет Турция после переизбрания Эрдогана президентом

Турецкий лидер уже заявил, что отношения Москвы и Анкары будут поступательно развиваться в дальнейшем.

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Мировые лидеры один за одним поздравляют вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Одним из первых стал российский лидер Владимир Путин. Как сказано в его телеграмме, в России высоко ценят личный вклад Эрдогана в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Анкарой. О том, что оно будет поступательно развиваться и дальше, уже заявил и турецкий лидер. В том числе подтвердил намерение реализовать совместный проект по созданию газового хаба.

Победа Эрдогану далась нелегко: в этот раз оппозиция составила серьезную конкуренцию. На Западе теперь опасаются дальнейшего сближения Анкары и Москвы, сразу после подсчета голосов Джо Байден намекнул турецкому коллеге на готовность наращивать военное сотрудничество.

«Поздравляем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», - написал Байден в Twitter.

Вероятно, не такого результата выборов ждали и в Европе. Германия, где проживает около пяти миллионов турок, большинство из которых - электорат Эрдогана, давно пресытилась его независимой политикой.

Но оппозиция проиграла, и канцлеру ФРГ остается только надеяться на союзничество с избранным главой государства.

«Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы также тесно связаны социально и экономически. Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы будем продвигать наши общие интересы с новой силой», - отметил Олаф Шольц.

Однако близкие партнеры (как выразился Шольц) не торопятся впускать Турцию в общий европейский дом: свою очередь на вступление в Евросоюз Анкара ждет уже 36 лет. Турецкий бизнес при этом не привык топтаться на одном месте. Более чем показательно: в своей победной речи, говоря о внешней политике, Эрдоган начинает с России.

«В своем поздравительном послании господин Путин поднял вопрос о том, чтобы Турция стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними», - сказал турецкий лидер.

Статус-кво, вероятно, сохранится с победой Эрдогана: Россия и Турция - страны Черного моря. Поддержание прочных экономических связей остается приоритетом.

«Энергетика - одно из важнейших направлений совместного развития. АЭС "Аккую" - совместный русско-турецкий проект, сотрудничество по которому продолжится и в будущем. Есть другой важный проект - газовый хаб в Турции, по которому ожидаются новые шаги. Также Россия и Турция могут сыграть важную роль в решении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Нам нужно создать альтернативу западным институтам. Надеюсь, что вместе с Россией и Ираном мы сможем создать альтернативные экономические системы в противовес западной гегемонии», - рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

Причем этой мысли придерживаются и избиратели: согласно опросам большинство говорят, что текущая внешняя политика и крепкие отношения с Москвой полностью соответствуют их интересам.

«Я доволен тем, как движется внешняя политика, поскольку мы ни с кем не ссоримся и не вступаем в конфликты. Поэтому если возникают региональные споры, как, например, в Сирии, Иране, Армении - мы можем помочь это урегулировать. Отношения между Путиным и Эрдоганом хорошие, надеюсь, что так и продолжится», - отметил житель Турции Юша Дурсуноглу.

Турецкий выбор сделан в пользу многовекторности, формирования многополярного мира и преемственности российско-турецких отношений.