Байден выразил надежду на продолжение сотрудничества с Турцией в НАТО после победы Эрдогана на выборах

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Президент США Джо Байден поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках НАТО. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием», - говорится в сообщении.

Байден также отметил, что ожидает продолжения сотрудничества с Турцией как с союзником по Североатлантическому альянсу в сферах двусторонней политики и мировых вызовов.

Второй тур президентских выборов в Турции прошел 28 мая. После подсчета голосов ЦИК назвал победителем действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана - его отрыв от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу составил порядка 4,2 %. С победой Эрдогана поздравили российский лидер Владимир Путин, президенты Узбекистана и Азербайджана, премьеры Венгрии и Армении, эмир Катара. Кроме того, к поздравлениям присоединился экс-президент США Дональд Трамп.