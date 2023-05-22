Су-25 приблизились к позициям националистов и выпустили по ним ракеты с кабрирования
Экипажи штурмовиков Су-25СМ на высоте не более 25 метров и скорости 900 километров в час, огибая рельеф местности, приблизились к линии боевого соприкосновения и выпустили ракеты с кабрирования по позициям националистов. Об этом сообщает Минобороны России.
Российское оборонное ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показан процесс заряжания блока с неуправляемыми ракетами, полетов российских штурмовиков и самих пусков. Во время ударов использовались 80-миллиметровые кумулятивно-осколочные неуправляемые ракеты.
Кабрирование означает полет самолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом. Таким образом задается угол выпускаемым ракетам. Отработав по целям, летчики вернулись на аэродром базирования.
Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».
Ранее Минобороны показало кадры, на которых расчеты САУ «Мста-СМ2» громят замаскированные позиции противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.