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Су-25 приблизились к позициям националистов и выпустили по ним ракеты с кабрирования

13:45 22.05.2023
После поражения цели летчики выполнили противоракетный маневр с выпуском тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25СМ на высоте не более 25 метров и скорости 900 километров в час, огибая рельеф местности, приблизились к линии боевого соприкосновения и выпустили ракеты с кабрирования по позициям националистов. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показан процесс заряжания блока с неуправляемыми ракетами, полетов российских штурмовиков и самих пусков. Во время ударов использовались 80-миллиметровые кумулятивно-осколочные неуправляемые ракеты.

Кабрирование означает полет самолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом. Таким образом задается угол выпускаемым ракетам. Отработав по целям, летчики вернулись на аэродром базирования.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Ранее Минобороны показало кадры, на которых расчеты САУ «Мста-СМ2» громят замаскированные позиции противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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