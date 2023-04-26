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УФСБ по Москве пресекло работу колл-центров, действовавших в интересах украинских боевиков

Дарина Криц
15:38 26.04.2023
В Москве спецслужбы прекратили деятельность мошеннических колл-центров.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Управление Федеральной службы безопасности по городу Москве пресекло работу колл-центров, в которых работали мошенники. Сообщается, что их деятельность осуществлялась в интересах националистов из Украины. Указано, что мошенники похищали денежных средства у россиян и иностранцев.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере», - приводит РИА Новости сообщение от спецслужбы.

Также силовики проинформировали, как мошенники строили свою работу. Они представлялись сотрудниками силовых ведомств России, а также работниками финансовых учреждений.

© ФСБ РФ

Затем обманом они заставляли граждан переводить денежные средства на специальные банковские карты. Денежные средства в различных регионах России снимались в банкоматах, курьерами доставлялись в обменные пункты. Далее они конвертировали их в криптовалюту и переводили через анонимные криптокошельки украинским получателям .

«В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона», - добавили правоохранители.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее юрист Соловьев рассказал, как телефонные мошенники с Украины выдают себя за российских правоохранителей. Сообщалось, что они звонят с грузинским телефонным кодом, а звонящий представляется сотрудником Управления МВД по Московской области.

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