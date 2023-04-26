УФСБ по Москве пресекло работу колл-центров, действовавших в интересах украинских боевиков
Управление Федеральной службы безопасности по городу Москве пресекло работу колл-центров, в которых работали мошенники. Сообщается, что их деятельность осуществлялась в интересах националистов из Украины. Указано, что мошенники похищали денежных средства у россиян и иностранцев.
«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере», - приводит РИА Новости сообщение от спецслужбы.
Также силовики проинформировали, как мошенники строили свою работу. Они представлялись сотрудниками силовых ведомств России, а также работниками финансовых учреждений.