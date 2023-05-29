Международные силы НАТО атаковали сербов в Косово

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Бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали сербов, протестовавших у административного здания в муниципалитете Звечан в автономном округе Косово и Метохия. Об этом пишет газета «Вечерние новости».

Мирная акция переросла в побоище после того, как протестующие сели на землю, подняв руки вверх. Так демонстранты показали отсутствие у них оружия и агрессивных намерений. Бойцы KFOR в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сейчас у здания администрации слышна стрельба, горят мусорные баки и полицейские автомобили. На земле много раненых с обеих сторон. В небе кружат вертолеты, сообщает паблик «Сербский вестник».