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Международные силы НАТО атаковали сербов в Косово

Ян Брацкий
18:49 29.05.2023
Против мирных протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, слышна стрельба.
© Видео: vestniksrb, Telegram © Фото: vestniksrb, Telegram
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Бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали сербов, протестовавших у административного здания в муниципалитете Звечан в автономном округе Косово и Метохия. Об этом пишет газета «Вечерние новости».

Мирная акция переросла в побоище после того, как протестующие сели на землю, подняв руки вверх. Так демонстранты показали отсутствие у них оружия и агрессивных намерений. Бойцы KFOR в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сейчас у здания администрации слышна стрельба, горят мусорные баки и полицейские автомобили. На земле много раненых с обеих сторон. В небе кружат вертолеты, сообщает паблик «Сербский вестник».

© vestniksrb, Telegram

Ранее госсекретарь сербского Минобороны Неманья Старович заявил, что страны НАТО не обращались за разрешением к официальному Белграду перед отправкой своего контингента для военных учений в Косово и Метохии. Со слов чиновника, резолюция ООН за номером 1244 четко определяет, что, кроме KFOR, никакие другие вооруженные силы на территории автономного округа находиться не могут.

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