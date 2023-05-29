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Шойгу провел встречу с руководством Общественного совета при Минобороны России

Ян Брацкий
20:09 29.05.2023
Глава оборонного ведомства поблагодарил членов Совета за активное участие в жизни ВС РФ и за работу в области патриотического воспитания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны РФ, которое состоялось в Москве. В своем обращении глава оборонного ведомства проинформировал членов Совета о результатах деятельности по ряду направлений и отметил, что по-прежнему большое внимание уделяется вопросам взаимодействия армии и общества.

«У нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны. Вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас есть все возможности. У нас замечательные люди, которые выполняют эти задачи. Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех -  вспомним каждого и скажем спасибо каждому кто сегодня прилагает максимум усилий», - заявил Шойгу.

Министр поблагодарил членов Совета за активное участие в жизни ВС РФ и за работу в области патриотического воспитания.

«Много ездите, много встречаетесь, много делаете. Помогаете, поддерживаете не только участников специальной военной операции, но и их родственников, близких, родных, участвуете в организации разных мероприятий, наших мероприятий, которые проводятся это и телемосты - это большая работа по поддержанию боевого духа», - отметил Сергей Шойгу.

В свою очередь, общественники рассказали главе военного ведомства о результатах своей деятельности в рамках Общественного совета при Минобороны России за прошедший период 2023 года, а также поделились планами работы в следующем полугодии.

«Рабочая группа Общественного совета посетила воинские части, проходящие обучение на полигоне Центральный. Поразил высочайший уровень подготовки и системность подготовки, когда смотришь как готовят ребят. Но уже даже боевых, которые не просто новички. Настолько приближение идет к настоящим боевым действиям и дальше с ними идут разборы - как и что прошло. Система подготовки настолько мощная и правильная», - отметил председатель Общественного совета Павел Гусев.

Шойгу пообещал, что Минобороны и дальше будет сотрудничать с Общественным советом в разных сферах, включая поддержку семей военнослужащих.

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