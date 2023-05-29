Шойгу поблагодарил Общественный совет за поддержку семей участников спецоперации

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Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета при ведомстве за активное участие в жизни Вооруженных сил РФ. На встрече с общественниками Шойгу отметил их вклад в работу в зоне спецоперации, организацию телемостов, поддержку родных и близких военнослужащих, а также деятельность в области патриотического воспитания.

«Много ездите, много встречаетесь, много делаете. Помогаете, поддерживаете не только участников специальной военной операции, но и их родственников, близких, родных, участвуете в организации разных мероприятий, наших мероприятий, которые проводятся это и телемосты - это большая работа по поддержанию боевого духа», - отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в этой сфере. Общественники рассказали главе военного ведомства о результатах своей деятельности в рамках Совета за прошедший период 2023 года, а также поделились планами работы в следующем полугодии.