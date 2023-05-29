Министр труда Котяков заявил, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

В правительстве планируют увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум.

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Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году может на 30% превысить прожиточный минимум. Об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР. По его словам, планируется достигнуть соотношения 1 к 1,3.

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум», - цитирует ТАСС слова министра.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в предстоящие годы ожидается повышение МРОТ опережающими темпами. По ее словам, решение об увеличении минимального размера оплаты труда поддержано президентом и председателем правительства страны.

Месяц назад премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в начале 2024 года планируется повышение МРОТ на 18,5%, что позволит увеличить заработную плату 4,8 миллиона граждан России.