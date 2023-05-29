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В России предложили создать институт репатриации

Ян Брацкий
18:06 29.05.2023
По данным МВД, с начала действия программы по переселению соотечественников в 2006 году в страну приехали более миллиона человек.
В России предложили создать институт репатриации
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В России в рамках госпрограммы переселения соотечественников может появиться институт репатриации. С таким заявлением выступили в Министерстве внутренних дел страны.

К репатриантам ведомство предложило относить решивших вернуться на родину людей. Это могут быть те, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года проживал за границей. Кроме того, это могут быть граждане, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

Репатриантов могут освободить от языкового экзамена, пишет РБК. Ранее президент Владимир Путин призвал обновить Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых территорий. Глава государства объявил, что Херсонщина, Запорожье, ЛДНР по своему составу являются многонациональными: помимо русских и украинцев, в них проживают татары, армяне, греки, евреи и прочие. Все они, подчеркнул президент, почувствовали на себе последствия агрессивного национализма со стороны киевского режима.

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