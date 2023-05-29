В Кирове посадили новый парк в честь героев специальной военной операции

Парк был создан по инициативе женсовета войск РХБЗ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Кирове в честь героев специальной военной операции разбили новый парк. В сквере Семьи посадили первые саженцы сирени. В мероприятии приняли участие не только взрослые, но и первоклашки-юнармейцы, чей отряд носит имя маршала Ивана Конева.

Внучка военачальника пожелала ребятам успехов в учебе. Старт акции по созданию «Парков семьи» состоялся весной прошлого года. Первый сквер появился в Саратовской области.

Другие регионы подхватили зародившуюся традицию. Инициатива по созданию парка в Кировской области принадлежит женсовету войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил.

Ранее командир взвода Т-80 рассказал о разгроме пикапов с украинскими боевиками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.