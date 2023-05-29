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Минтруд сообщил о сокращении числа женщин от 30 до 39 лет на 4,2 млн

Сергей Лебедев
18:11 29.05.2023
Сейчас данная возрастная группа находится на пике численности.
Минтруд сообщил о сокращении числа женщин от 30 до 39 лет на 4,2 млн
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет к 2030 году сократится на 33,8%. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. По ее словам, данная возрастная группа сейчас находится на пике численности.

«Эта возрастная когорта начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн», - цитирует ТАСС слова Ольги Баталиной.

Чиновница отметила, что женщины в возрасте 30-39 лет очень часто рожают вторых и третьих детей. В целом на эту возрастную группу приходится более 48% рождений.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России сложилось здоровое общество, которое основано на исторических традициях. По словам президента, в этом обществе превыше всего ценится особая миссия материнства.

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