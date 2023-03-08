Путин: в России здоровое общество, которое выше всего ценит материнство

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Здоровое общество в России основано на исторических традициях. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии награждения госнаградами выдающихся россиянок в Кремле.

«У нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях», - сказал президент.

В этом обществе превыше всего ценится особая миссия материнства, отметил он. При этом Путин добавил, что женщины в России работают и успешны везде: в космической отрасли, военном деле, воспитании детей, искусстве, науке и других сферах.

Ранее президент Путин поздравил с 8 Марта мать погибшего в ходе спецоперации Азамата Хаиржанова Гульборшон Хаиржанову. В телеграмме президент отметил, что своего сына мать воспитала настоящим мужчиной и патриотом.