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Минобороны Сербии: страны НАТО не просили разрешение Белграда на проведение учений в Косово

Ян Брацкий
20:10 21.05.2023
Госсекретарь сербского Минобороны Неманья Старович напомнил, что согласно резолюции СБ ООН 1244, только силы KFOR могут находиться на территории Косово и Метохии.
Минобороны Сербии: страны НАТО не просили разрешение Белграда на проведение учений в Косово
© Фото: FabiáN SimóNKeystone Press Agency
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Страны НАТО не обращались к властям Сербии за разрешением перед отправкой своих военных для участия в этапе учений альянса Defender Europe 2023 в Косово и Метохии. С таким заявлением выступил госсекретарь сербского Минобороны Неманья Старович.

С его слов, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, кроме контингента KFOR никакие другие вооруженные силы на территории Косово и Метохии находиться не могут.

«Не только государства, которые участвуют в маневрах на территории Косово и Метохии, не запрашивали одобрения органов Сербии, но нет и информации о том, получено ли согласие командующего KFOR на их вхождение на территорию нашего южного автономного края. Ввиду этого, размещение сил отдельных стран в рамках учений... представляет собой грубое нарушение резолюции 1244», - заявил Старович порталу Kosovo online.

Этап учений Defender Europe 2023 на Западных Балканах будет проводиться с 21 мая по 2 июня, участие в маневрах примут участие более семи тысяч военнослужащих США и 17 тысяч военных из стран Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз оказывает давление на Сербию с целью признания независимости самопровозглашенной Республики Косово. По ее словам, Брюссель позволяет Приштине саботировать свои обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

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