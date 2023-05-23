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В Петербурге отреставрируют легендарный танк Т-70 из Мелитополя

Алексей Курильченко
18:08 23.05.2023
Боевая машина возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.
© Видео: Российское военно-историческое общество © Фото: Российское военно-историческое общество
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В Мелитополе Запорожской области сняли с постамента танк Т-70 времен Великой Отечественной войны. Боевая машина будет отреставрирована, а затем возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. По просьбам местных жителей реставрацию проведет Российское военно-историческое общество (РВИО).

«По многочисленным просьбам местных жителей было принято решение отреставрировать и поставить на ход танк Т-70. Наши коллеги из регионального отделения РВИО в Ленинградской области и музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова готовы его восстановить. Для этого танк сняли с постамента и транспортируют в Ленинградскую область», - рассказал официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин.

© Российское военно-историческое общество

Он отметил, что после реставрации танк, долгие годы стоявший на постаменте у Братского кладбища, вернется в родной город и возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков 23 октября.

«Наш противник должен знать, что этот танк оживет к октябрьским событиям и к 80-й годовщине будет в парадной колонне. Это будет символ нашей мощи, памяти и уверенности», - подчеркнул Лобин.

Первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев отметил, что этот танк 22-го гвардейского танкового полка был первым танком, вошедшим в Мелитополь при освобождении города осенью 1943 года. После ремонта в Ленинградской области и участия в параде боевая машина вернется на свое историческое место. Перед отправкой в дорогу на Т-70 установили копию Знамени Победы.

© Российское военно-историческое общество

«В ходе мероприятия, торжественного парада, посвященного Дню освобождения Мелитополя, он будет на ходу, а так будет стоять на постаменте», - уточнил Толмачев.

Ранее Российское военно-историческое общество приступило к восстановлению памятника великому уроженцу Мариуполя - художнику Архипу Куинджи. Монумент из красной меди был практически разрушен во время обстрелов украинских националистов.

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