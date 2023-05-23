В Петербурге отреставрируют легендарный танк Т-70 из Мелитополя

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Он отметил, что после реставрации танк, долгие годы стоявший на постаменте у Братского кладбища, вернется в родной город и возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков 23 октября.

«Наш противник должен знать, что этот танк оживет к октябрьским событиям и к 80-й годовщине будет в парадной колонне. Это будет символ нашей мощи, памяти и уверенности», - подчеркнул Лобин.

Первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев отметил, что этот танк 22-го гвардейского танкового полка был первым танком, вошедшим в Мелитополь при освобождении города осенью 1943 года. После ремонта в Ленинградской области и участия в параде боевая машина вернется на свое историческое место. Перед отправкой в дорогу на Т-70 установили копию Знамени Победы.