В Петербурге отреставрируют легендарный танк Т-70 из Мелитополя
Боевая машина возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.
© Видео: Российское военно-историческое общество © Фото: Российское военно-историческое общество
В Мелитополе Запорожской области сняли с постамента танк Т-70 времен Великой Отечественной войны. Боевая машина будет отреставрирована, а затем возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. По просьбам местных жителей реставрацию проведет Российское военно-историческое общество (РВИО).
«По многочисленным просьбам местных жителей было принято решение отреставрировать и поставить на ход танк Т-70. Наши коллеги из регионального отделения РВИО в Ленинградской области и музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова готовы его восстановить. Для этого танк сняли с постамента и транспортируют в Ленинградскую область», - рассказал официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин.