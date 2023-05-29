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Концертный директор Славы подтвердил ее госпитализацию

Сергей Лебедев
17:03 29.05.2023
Сейчас артистка сдает все необходимые анализы.
Концертный директор Славы подтвердил ее госпитализацию
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Российскую певицу Анастасию Сланевскую (Славу) госпитализировали в больницу. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил концертный директор артистки Николай Макаров.

По его словам, на данный момент медики еще не поставили точный диагноз. Певица сдает необходимые анализы.

«Есть подозрение по симптомам. Пока непонятно. После анализов врачи скажут», - сказал Макаров, комментируя данные о воспалении легких у артистки.

Напомним, ранее воспаление легких диагностировали у российского режиссера и Глеба Панфилова. Около двух недель назад его госпитализировали с инсультом.

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