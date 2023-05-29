В стране и мире Концертный директор Славы подтвердил ее госпитализацию Сергей Лебедев Сейчас артистка сдает все необходимые анализы. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Российскую певицу Анастасию Сланевскую (Славу) госпитализировали в больницу. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил концертный директор артистки Николай Макаров. По его словам, на данный момент медики еще не поставили точный диагноз. Певица сдает необходимые анализы. «Есть подозрение по симптомам. Пока непонятно. После анализов врачи скажут», - сказал Макаров, комментируя данные о воспалении легких у артистки. Напомним, ранее воспаление легких диагностировали у российского режиссера и Глеба Панфилова. Около двух недель назад его госпитализировали с инсультом. Экспертное мнение и аналитика