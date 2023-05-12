Директор «Ленкома» Варшавер опроверг данные о тяжелом состоянии Панфилова

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Состояние госпитализированного вчера с инсультом 88-летнего режиссера Глеба Панфилова удовлетворительное, он слышит и отвечает на вопросы. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Давайте так, на сегодняшнее утро состояние у него удовлетворительное. То есть он отвечает на вопросы, когда ему задают. Единственное, что у него воспаление легких еще. Пневмония - это то же самое. Мне сказали, что он в состоянии "не самое тяжелое при инсульте", то есть оно не такое тяжелое, как бывает, когда в отключке полной. Он отвечает глазами и все слышит, о чем его спрашивают», - прокомментировал Варшавер информацию о тяжелом состоянии режиссера.

Напомним, 11 мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Сначала, по информации Telegram-канала Baza, его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, но затем направили в институт Склифосовского. В январе 2023 года скончалась его жена - народная артистка Инна Чурикова. Они прожили вместе более 50 лет.