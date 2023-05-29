Киллера «Ореховской» ОПГ приговорили к пожизненному лишению свободы

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Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы одного из членов «Ореховской» организованной преступной группировки Сергея Фролова. Об этом сообщает «360». Отмечается, что осужденный был одним из главных киллеров в ОПГ.

Также Мособлсуд вынес приговор и другим членам преступной группировки. Гарник Саркисян получил 19 лет лишения свободы, Беслан Асакаев - 18 лет, Анзор Догушев - 17 лет, Сулейман Виситов - 14 лет, Станислав Пушкарев - 14 лет, Владимир Гольчевский - 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что было раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. По данным ФСБ РФ, один участник ОПГ наблюдал за местом жительства чиновника, а второй расстрелял автомобиль чиновника.

В совершении подготовки и убийства признались оба фигуранта дела. Отмечается, что лидер «тамбовской» ОПГ лично передал орудие убийства исполнителям.