В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Киллера «Ореховской» ОПГ приговорили к пожизненному лишению свободы

Сергей Лебедев
16:22 29.05.2023
Приговор вынесли еще шестерым участникам преступной группировки.
Киллера «Ореховской» ОПГ приговорили к пожизненному лишению свободы
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы одного из членов «Ореховской» организованной преступной группировки Сергея Фролова. Об этом сообщает «360». Отмечается, что осужденный был одним из главных киллеров в ОПГ.

Также Мособлсуд вынес приговор и другим членам преступной группировки. Гарник Саркисян получил 19 лет лишения свободы, Беслан Асакаев - 18 лет, Анзор Догушев - 17 лет, Сулейман Виситов - 14 лет, Станислав Пушкарев - 14 лет, Владимир Гольчевский - 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что было раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. По данным ФСБ РФ, один участник ОПГ наблюдал за местом жительства чиновника, а второй расстрелял автомобиль чиновника.

В совершении подготовки и убийства признались оба фигуранта дела. Отмечается, что лидер «тамбовской» ОПГ лично передал орудие убийства исполнителям.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:17 В стране и мире
Имущество Порошенко в Крыму продадут с торгов
16:13 В стране и мире
В ВВС Украины признали повреждение военного аэродрома в Хмельницкой области
16:04 В стране и мире
Суд в Киеве продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
15:04 В стране и мире
Видео
Захарова предложила Грэму объясниться после слов о гибели русских на Украине
14:32 В стране и мире
Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке
Популярное
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.