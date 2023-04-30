ФСБ раскрыла совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга Маневича

ФСБ отметила, что преступление было совершено по «заказу» членами ОПГ.

© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. ЦОС ФСБ сообщает, что преступление было совершено по «заказу» членами ОПГ.

Согласно данным спецслужб, один член группировки наблюдал за местом жительства чиновника и передавал данные о передвижениях вице-губернатора своем подельнику. Второй осуществил выстрелы по автомобилю, где находился Михаил Маневич.

В совершении подготовки и убийства признались оба фигуранта дела. В ведомстве также сообщили, что лидер «тамбовской» ОПГ лично передал орудие убийства исполнителям.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева. Он подозревается в мошенниестве и был арестован.