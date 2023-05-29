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The Washington Post: как минимум 16 американских ветеранов погибло на Украине

Тимур Шерзад
15:18 29.05.2023
Как отмечено в материале американской газеты, уничтоженные на Украине американцы поехали туда, игнорируя предупреждения властей США об опасности их затеи.
The Washington Post: как минимум 16 американских ветеранов погибло на Украине
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, GlobalLookPress
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The Washington Post сообщает, что нижняя отметка числа уничтоженных в ходе спецоперации американских ветеранов замерла на количестве в 16 человек. 

В статье сообщается, что всего на Украину отправилось около 20 тысяч американских граждан. 

При этом крайне сомнительно, чтобы количество убитых американцев ограничивалось цифрой в 16 боевиков. Россия имеет подавляющее превосходство в «весе залпа», а роль артиллерии в текущем конфликте - одна из определяющих, что не может не влиять на соотношение потерь.

Кроме того, материал The Washington Post состоит из подробных описаний судеб этих погибших американцев. А, значит, за теми, о ком смогли найти информацию журналисты, стоит во много раз более тех людей, чьи истории у WP проследить не вышло, и масштаб американских потерь намного серьезнее.

Впрочем, как нижнюю границу цифру в 16 человек использовать вполне можно. В будущем от нее смогут оттолкнуться исследователи, которые в итоге уточнят более реалистичные цифры потерь прибывших на Украину американских ветеранов. 

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