The Washington Post: как минимум 16 американских ветеранов погибло на Украине

Как отмечено в материале американской газеты, уничтоженные на Украине американцы поехали туда, игнорируя предупреждения властей США об опасности их затеи.

The Washington Post сообщает, что нижняя отметка числа уничтоженных в ходе спецоперации американских ветеранов замерла на количестве в 16 человек. В статье сообщается, что всего на Украину отправилось около 20 тысяч американских граждан. При этом крайне сомнительно, чтобы количество убитых американцев ограничивалось цифрой в 16 боевиков. Россия имеет подавляющее превосходство в «весе залпа», а роль артиллерии в текущем конфликте - одна из определяющих, что не может не влиять на соотношение потерь. Кроме того, материал The Washington Post состоит из подробных описаний судеб этих погибших американцев. А, значит, за теми, о ком смогли найти информацию журналисты, стоит во много раз более тех людей, чьи истории у WP проследить не вышло, и масштаб американских потерь намного серьезнее. Впрочем, как нижнюю границу цифру в 16 человек использовать вполне можно. В будущем от нее смогут оттолкнуться исследователи, которые в итоге уточнят более реалистичные цифры потерь прибывших на Украину американских ветеранов.

Ранее командир «Гиацинта» рассказал об успешной охоте на две САУ Krab польского производства.