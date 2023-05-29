В ВВС Украины признали повреждение военного аэродрома в Хмельницкой области

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что российские удары вызвали как минимум один пожар.

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В результате ночных ударов пострадал военный аэродром в Хмельницкой области, сообщил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сегодня в ходе брифинга в Минобороны России отчитались о ночных ударах по объектам на украинских аэродромах. В ходе этих ударов российские военные применили оружие воздушного базирования. Утверждалось, что были поражены украинские командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами.

«Противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы... Последствия удара (по аэродрому. - Прим. ред.) не буду оглашать. Пожар локализован», - сказал Игнат во время эфира национального телемарафона.

По предварительным данным, повреждена взлетно-посадочная полоса и выведены из строя пять летательных аппаратов. Предположительно, речь идет о военном аэродроме Староконстантинов.