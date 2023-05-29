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Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах

Сергей Лебедев
15:47 29.05.2023
Данные о местах установки камер и видах фиксируемых нарушений будут публиковаться в интернете.
Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который регламентирует использование дорожных камер. Согласно документу, их можно устанавливать на аварийно-опасных участках дорог, на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах и перекрестках, на участках, где в течение года произошло четыре и более ДТП, а также там, где запрещена стоянка транспорта.

В законе отмечено, что данные о местах установки камер и видах фиксируемых нарушений будут публиковаться в интернете. Решение о размещении устройств будет приниматься владельцем автодороги или региональными властями по согласованию с МВД. Закон вступает в силу с 1 сентября следующего года.

Напомним, ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал смягчить правила размещения систем контроля скорости на дорогах. По его словам, многие жалуются на строгость или нелогичность размещения таких систем контроля.

Водители считают, что иногда камеры устанавливаются как «ловушки» ради неизбежного штрафа, а не ради безопасности. Это может создать опасную ситуацию на дороге, считает Крупник, поэтому правила следует немного смягчить.

Депутат предлагал не размещать камеры контроля скорости на специализированных полосах для обгона вне населенных пунктов, призвать операторов обозначать свое присутствие специальным сине-красным маячком, а также отказаться от практики «засад».

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