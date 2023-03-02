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В России призвали внести изменения в правила размещения систем контроля скорости на дорогах

Анастасия Бобылева
06:51 02.03.2023
В частности, депутат Павел Крупник предложил отказаться от практики «засад».
В России призвали внести изменения в правила размещения систем контроля скорости на дорогах
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com
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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал смягчить правила размещения правила размещения систем контроля скорости на дорогах. Об этом он написал в обращении начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

По его словам, все чаще дорожный контроль осуществляют с помощью различных автоматизированных систем, например камер контроля скорости. И это приносит положительный результат.

Однако, как отмечает депутат, многие жалуются на строгость или нелогичность размещения таких систем контроля. Водители считают, что в некоторых случаях камеры устанавливаются как «ловушки» ради неизбежного штрафа, а не ради безопасности.

Это может создать опасную ситуацию на дороге, считает Крупник, поэтому правила следует немного смягчить.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», - цитирует RT текст его обращения.

Депутат предлагает не размещать камеры контроля скорости на специализированных полосах для обгона вне населенных пунктов и участков дорог повышенной аварийности, призвать операторов обозначать свое присутствие специальным сине-красным маячком, а также отказаться от практики «засад».

Ранее сообщалось, что с 1 марта вступили в силу поправки, касающиеся проезда перекрестка с круговым движением. Теперь, если водитель движется не по главной дороге, теперь он обязан уступить, въезжая на такой перекресток.

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