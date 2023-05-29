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Маурисио Почеттино стал главным тренером «Челси»

Ян Брацкий
15:25 29.05.2023
К своим тренерским обязанностям в «Челси» Маурисио Почеттино приступит 1 июля 2023 года, контракт рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год.
Маурисио Почеттино стал главным тренером «Челси»
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино возглавил лондонский «Челси». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Мы рады, что Маурисио присоединится к "Челси". Маурисио - тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждем его на борту», - говорится в заявлении.

По мнению владельцев «Челси», характер, высокие стандарты качества и лидерские способности Почеттино сослужат хорошую службу «Челси». Почеттино 51 год. В его послужном списке несколько сезонов в Премьер-лиге, Испании и Франции. Последним местом работы аргентинца был французский «Пари Сен-Жермен», который он покинул в июле 2022 года.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси согласовал контракт с клубом «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии. Футболист будет играть в одной команде с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

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