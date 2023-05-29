Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке
Депутаты краснодарской гордумы поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки.
«Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарный торговый объект - ред.) и остановок», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации.
По мнению парламентариев, подобный запрет позволит привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. Актуализированные правила также коснутся озеленения Краснодара, земляных работ и уборки города.
Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон о государственном языке, который исключает чрезмерное употребление иностранных слов. Исключения предусмотрены для слов, не имеющих аналогов. Закон подтверждает статус русского языка, как государственного на всей территории страны. Новым правовым нормам будут в первую очередь следовать в сферах образования, государственных и муниципальных информационных системах и так далее. Еще одно нововведение касается запрета на слова и выражения, не соответствующие современным литературным нормам, в том числе не разрешается ненормативная лексика.