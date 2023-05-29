В стране и мире Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке Ян Брацкий Соответствующие изменения будут внесены в Правила благоустройства Краснодара. © Фото: Ina Fassbender, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Депутаты краснодарской гордумы поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки. «Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарный торговый объект - ред.) и остановок», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации. По мнению парламентариев, подобный запрет позволит привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. Актуализированные правила также коснутся озеленения Краснодара, земляных работ и уборки города. Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон о государственном языке, который исключает чрезмерное употребление иностранных слов. Исключения предусмотрены для слов, не имеющих аналогов. Закон подтверждает статус русского языка, как государственного на всей территории страны. Новым правовым нормам будут в первую очередь следовать в сферах образования, государственных и муниципальных информационных системах и так далее. Еще одно нововведение касается запрета на слова и выражения, не соответствующие современным литературным нормам, в том числе не разрешается ненормативная лексика. Экспертное мнение и аналитика