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Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке

Ян Брацкий
14:32 29.05.2023
Соответствующие изменения будут внесены в Правила благоустройства Краснодара.
Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке
© Фото: Ina Fassbender, dpa, GlobalLookPress
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Депутаты краснодарской гордумы поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки.

«Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарный торговый объект - ред.) и остановок», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации.

По мнению парламентариев, подобный запрет позволит привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. Актуализированные правила также коснутся озеленения Краснодара, земляных работ и уборки города.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон о государственном языке, который исключает чрезмерное употребление иностранных слов. Исключения предусмотрены для слов, не имеющих аналогов. Закон подтверждает статус русского языка, как государственного на всей территории страны. Новым правовым нормам будут в первую очередь следовать в сферах образования, государственных и муниципальных информационных системах и так далее. Еще одно нововведение касается запрета на слова и выражения, не соответствующие современным литературным нормам, в том числе не разрешается ненормативная лексика.

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