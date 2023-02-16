В ГД приняли закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

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Депутаты Госдумы приняли закон о государственном языке, предусматривающий защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Исключение составляют слова, не имеющие аналогов в русском.

Закон подтвердил статуса русского языка как государственного на всей территории России, четко прописав все сферы, в деятельности которых обязательно следовать новым правовым нормам. Это, например, сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы, информационное сопровождение товаров, работ и услуг для потребителей. Производителей, например, обязали дублировать надписи на иностранном языке аналогичным текстом по-русски, причем такого же цвета, типа и размера шрифта.

В законе прописана «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», отмечается на сайте Госдумы.

Еще одно нововведение касается запрета на слова и выражения, не соответствующие современным литературным нормам, в том числе не разрешается ненормативная лексика.