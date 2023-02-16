В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ГД приняли закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

Ирина Елагина
15:31 16.02.2023
Закон защищает русский язык от чрезмерных иностранных заимствований и нецензурной брани.
В ГД приняли закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Читайте нас на:

Депутаты Госдумы приняли закон о государственном языке, предусматривающий защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Исключение составляют слова, не имеющие аналогов в русском.

Закон подтвердил статуса русского языка как государственного на всей территории России, четко прописав все сферы, в деятельности которых обязательно следовать новым правовым нормам. Это, например, сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы, информационное сопровождение товаров, работ и услуг для потребителей. Производителей, например, обязали дублировать надписи на иностранном языке аналогичным текстом по-русски, причем такого же цвета, типа и размера шрифта.

В законе прописана «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», отмечается на сайте Госдумы.

Еще одно нововведение касается запрета на слова и выражения, не соответствующие современным литературным нормам, в том числе не разрешается ненормативная лексика.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 Армия
Видео
Путин подчеркнул, что все участники спецоперации должны быть равны по социальным гарантиям
15:28 В стране и мире
Видео
Львова-Белова рассказала Путину об усыновлении ребенка из Донбасса
14:11 В стране и мире
ГД прекратила действие в России Устава Совета Европы и 20 договоров с организацией
13:49 Армия
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы
12:56 В стране и мире
Видео
Украинские боевики обстреляли школу-лицей в Енакиево реактивными снарядами из HIMARS
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.