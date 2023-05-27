В Подмосковье отметили День военного автомобилиста

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В подмосковном Нахабино прошел военно-спортивный праздник в честь Дня военного автомобилиста с участием более 80 военных водителей и специалистов автобронетанковой службы. Они показали зрителям класс вождения на машинах УАЗ и КамАЗ в экстремальных условиях, лихо преодолевая на время препятствия и сложные участки маршрута.

147-я автомобильная база Минобороны РФ показала на праздничной выставке парадные ретро автомобили из эскорта министра обороны и командующего парадом Победы на Красной площади. Зрители увидели и машину, на которой 14 апреля 1961 года встречали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В современной экспозиции военных машин были представлены броневики «Медведь», «Водник», «Тигр», «Каратель», а также спорткары.

Дети и их родители смогли покататься на гоночных машинах на картинге, а также пострелять в тире из автомата Калашникова с лазерным прицелом. Тут же работала полевая кухня с горячей армейской кашей.

Завершил праздник, организованный Главным автобронетанковым управлением Минобороны, концерт с участием заслуженных артистов России и творческих коллективов столицы.