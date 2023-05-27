Армия Армия Армия

В Подмосковье отметили День военного автомобилиста

Ирина Елагина
14:11 27.05.2023
Военно-спортивный праздник прошел в подмосковном Нахабино.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В подмосковном Нахабино прошел военно-спортивный праздник в честь Дня военного автомобилиста с участием более 80 военных водителей и специалистов автобронетанковой службы. Они показали зрителям класс вождения на машинах УАЗ и КамАЗ в экстремальных условиях, лихо преодолевая на время препятствия и сложные участки маршрута.

147-я автомобильная база Минобороны РФ показала на праздничной выставке парадные ретро автомобили из эскорта министра обороны и командующего парадом Победы на Красной площади. Зрители увидели и машину, на которой 14 апреля 1961 года встречали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В современной экспозиции военных машин были представлены броневики «Медведь», «Водник», «Тигр», «Каратель», а также спорткары.

Дети и их родители смогли покататься на гоночных машинах на картинге, а также пострелять в тире из автомата Калашникова с лазерным прицелом. Тут же работала полевая кухня с горячей армейской кашей.

Завершил праздник, организованный Главным автобронетанковым управлением Минобороны, концерт с участием заслуженных артистов России и творческих коллективов столицы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:48 В стране и мире
Видео
В результате столкновения четырех автомобилей и грузовика в Мытищах погиб человек
13:06 Армия
МО РФ: летчик Су-25 ВКС РФ успешно выполнил посадку после атаки ПЗРК противника
12:26 В стране и мире
Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством
11:36 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге отмечают 320-летие города
09:46 В стране и мире
FAZ: Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км
Популярное
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.