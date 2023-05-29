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Эрдоган заявил, что «грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу

Анна Касаткина
01:08 29.05.2023
По словам президента Турции, за десять лет перед ним и его сторонниками было расставлено много ловушек.
Эрдоган заявил, что «грязные игры» в отношении Турции потерпели неудачу
© Фото: Shady Alassar Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов заявил, что «грязные игры» против его страны потерпели неудачу. Он добавил, что народ вновь продемонстрировал свои благоразумие и проницательность.

«Все ловушки, расставленные перед ним за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

По словам турецкого лидера, немецкие, французские, британские журналы выходили с обложками, которые были призваны его «уничтожить», однако эти попытки провалились. Против его сторонников, отметил Эрдоган, также выступали «террористические организации», которые потерпели неудачу. Президент добавил, что народ Турции вновь доказал, насколько его благоразумие и проницательность сильны «во всех испытаниях, которые он пережил».

Эрдоган в воскресенье одержал победу на президентских выборах, набрав более 52% голосов. С переизбранием турецкого коллегу поздравили президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.

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