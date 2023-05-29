Замминистра обороны Панков принял военную присягу новобранцев пяти спортивных рот ЦСКА

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял военную присягу пяти спортивных рот Центрального спортивного клуба армии.

«Сегодня вас по праву можно называть армейцами. Вы влились в славную и дружную семью самого титулованного, самого могучего спортивного клуба не только в нашей стране, но и во всем мире. В ЦСКА будут созданы все условия, чтобы вы развивались, совершенствовались», - сказал замглавы российского оборонного ведомства.

За всю историю в ЦСКА подготовили более 400 олимпийских чемпионов и почти 2 000 чемпионов мира. Сегодня олимпийская сборная России на две трети состоит из армейских спортсменов.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил Центральному спортивному клубу армии полковую чашу. Этот знак воинской доблести вручают в том числе за отличия при выполнении спецзадач и профессиональное мастерство. В этом году ЦСКА отмечает 100 лет со дня своего основания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.