Токаев расценил как шутку предложение Лукашенко вступить в Союзное государство

По его словам, Казахстан в этом не нуждается.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал слова Лукашенко о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии шуткой. По его словам, Казахстан в этом не нуждается. Такое заявление Токаев сделал в ходе посещения Северо-Казахстанской области, сообщает РИА Новости.

По словам Токаева, он по достоинству расценил как шутку предложение Лукашенко. Как заявил президент Казахстана, нет необходимости в этом. Есть и другие интеграционные объединения, например Евразийский экономический союз, добавил он.

Казахстан не заинтересован в Союзном государстве ради ядерного оружия, так как страна присоединилась к соглашению о его нераспространении, сказал Токаев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объединиться желающим иметь ядерное оружие. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину. При этом он назвал Казахстан, сказав, что нужно вступать в союз Белоруссии и России - «и будет ядерное оружие на всех».

Россия ведет работу по размещению нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. В Москве много раз подчеркивали, что это ответный шаг на угрозу со стороны западных стран.