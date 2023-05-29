Дела ядерные: как Запад подталкивает весь мир к наращиванию военного потенциала

В ответ на угрозу со стороны западных стран Москва вынуждена была разместить ядерное оружие в Белоруссии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дальность действия «Искандера-М» до 500-т километров. Где эти ракетные комплексы решит разместить Белоруссия - держится в секрете. Но из-под Бреста или Гродно в зону его возможного применения попадает почти вся Украина, Польша и страны Прибалтики. До Берлина не добьет - но туда долетят белорусские СУ-25, которые переоборудовали под спецбоеприпас российские специалисты. Документы о порядке содержания российского ядерного оружия в спецхранилище в минувший четверг подписали Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

«В соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. Осуществляемые Россией и Белоруссией меры соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам. Россия не передает республики Беларусь ЯО, контроль остается за российской стороной», - сказал Сергей Шойгу.

Александр Лукашенко, который уже давно просил о размещении ядерного оружия в республике - как зеркальный ответ на американские ядерные боеголовки в Европе и тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки - поблагодарил президента России за принятое решение.

«Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал. Я говорю: "Спасибо"», - заявил Лукашенко.

Москва не раз обращала внимание - размещение ядерного оружия в Белоруссии - это вынужденный шаг, ответ на угрозы со стороны Запада. По словам Сергея Шойгу, НАТО использует украинский кризис для наращивания сил в Европе - и против кого они будут использоваться уже очевидно.

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну. Военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность. Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая деятельность у границ союзного государства», - сказал Сергей Шойгу.

Особую тревогу и у министров обороны, и у руководителей стран участниц ОДКБ, вызывают активные приготовления Польши к войне. На территории страны в экстренном порядке создаются базы хранения военной техники и склады с оружием. Два крупных новый военных объекта уже к 15 июня появятся вблизи городов Граево и Кольно. Все это - в непосредственной близости от Белорусской границы, то есть - может использоваться для наступления. Также на этой неделе в Польше завершились крупнейшие за последнее время учения НАТО - Анаконда 23. 12 тысяч польских солдат при поддержке подразделений и бронетехники НАТО отработали как оборонительные - так и наступательные маневры.

Поводов для беспокойства подкинул и бывший замминистра обороны Польши. Вальдемар Скшипчак на этой неделе заявил, что Варшава готовится поддержать вооруженный переворот в Белоруссии, который должен, по его словам, произойти уже в скором времени. Причем поддержать - это ввести войска.

«Вооруженные белорусы, которые входят в состав украинской армии, не сложат оружие. Они поедут в Белоруссию. Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Мы не должны проспать этот момент. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», - заявил заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

Как отмечают военные эксперты, в свете такого заявления, строительство складов боеприпасов в непосредственной близости от белорусской границы может означать, что Варшава готовится наступать. Для Минска такое развитие событий не новость.

«То, что они готовятся, у нас к какому-то у нас мятежу очередному, ну мы это знаем давно. Мы отслеживаем ребят, о которых этот больной генерал, если я правильно понимаю, что об этом речь, говорил, что там создаются хоругви, целые полки и батальоны, ну они так это называют. Ну самом деле… Мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят!», - ответил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

Запад же, продолжает взвинчивать ставки и, по сути, идет уже на открытую эскалацию. Ракеты большой дальности, поставки Украине танков и истребителей F-16, бесконечные санкции и воинственная. Именно эти вопросы разрастания конфликта - стали основными и на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в Подмосковье. К руководителям спецслужб и правоохранительных органов, советникам и помощникам глав государств из 101 страны мира обратился Владимир Путин.

«Современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. Такое положение дел прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств. Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов», - сказал Владимир Путин.

О том, к чему такое вмешательство стран Запада во внутренние дела суверенных государств может привести - рассказал Сергей Лавров. Блок НАТО - уже прямой участник сегодняшнего «украинского» конфликта.

«Фактически, по сути, де-юре страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Направляем западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария. К сожалению, они либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях», - глава МИД России Сергей Лавров.

Еще одно доказательство вовлеченности Запада - помимо поставок оружия, предоставления разведданных и управления украинской армией на поле боя - это иностранные наемники, которых офицеры НАТО теперь набирают даже в Африке. Видимо, просвященных европейцев, готовых погибнуть во славу Киевского режима, осталось уже не так много. Британская The Independent год назад опубликовала статью, в которой говорилось, что на стороне Киева воюет около 20 тысяч иностранных легионеров.

Подробнее о том, как Запад подталкивает ядерные державы к прямому столкновению смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».