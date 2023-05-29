Курсанты МосВОКУ показали лучшую военную подготовку на всеармейской олимпиаде

С 23 по 28 мая в рамках олимпиады соревновались более 240 курсантов в составе 31 команды.

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Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища стали победителями Всеармейской олимпиады по военно-профессиональной подготовке. Об этом сообщили в Минобороны России.

Второе и третье места заняли представители Военной академии войсковой противовоздушной обороны и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, соответственно.

«В ходе состязаний все вы показали стойкость и решительность, готовность к выполнению стоящих перед вами задач, способность преодолевать физические нагрузки и сражаться за победу. Это именно те качества, которые необходимы вам для успешной службы», - подчеркнул начальник управления военного образования - замначальника Главного управления кадров МО РФ Игорь Муравлянников.

Соревнования проходили в Казани на базе высшего танкового училища, в них принимали участие курсанты военных вузов российского оборонного ведомства. Каждый участник проходил отбор, чтобы на состязаниях мог отстоять честь своего учебного заведения. Соревнования проводились в следующих номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».

Между тем, в Подмосковье отметили 7-летие Юнармии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2016 году предложил создать такое детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.