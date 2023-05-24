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В Совфеде одобрили закон о проведении выборов при военном положении

Ирина Елагина
11:31 24.05.2023
Сейчас российское законодательство не предусматривает проведение выборов на территориях с режимом военного положения.
В Совфеде одобрили закон о проведении выборов при военном положении
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости
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Российские сенаторы одобрили на пленарном заседании СФ РФ закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территориях, на которых введено военное положение. Об этом сообщил ТАСС.

Решение об избирательной кампании в регионах с военным положением должно приниматься ЦИК РФ только по согласованию с Минобороны и ФСБ. Предусмотрено два варианта проведения выборов: на всей территории с военным положением или только в отдельных ее частях.

Напомним, что современное российское законодательство исключает проведение выборов и референдумов на территории с режимом военного положения.

Ранее сообщалось об отмене режима КТО в Белгородской области, где в пограничном районе российские военнослужащие разгромили орудовавшую украинскую ДРГ.

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