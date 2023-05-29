ТАСС: очевидцы сообщают о дыме в районе киевского аэропорта Жуляны
Кроме этого, звуки взрывов разносятся и со стороны центра Киева.
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Очевидцы сообщают о дыме, который тянется в районе киевского аэропорта Жуляны. Их слова приводит агентство ТАСС.
Ранее о взрывах в центральных районах города сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Перед этим сегодня утром в Киеве объявили воздушную тревогу.
Сегодняшней ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры в результате удара.