Украинский пленный заявил, что его отправили на позиции без должной подготовки

На позициях он попал под обстрел и вместе с сослуживцами сдался в плен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский пленный Мыкола рассказал, что его мобилизовали и отправили на позиции без должной подготовки. Видеозапись его рассказа публикует Минобороны России.

«Мне не сказали, куда толком едем, сразу привезли в Донецкую область (пленный имеет в виду российский регион ДНР, часть которого временно оккупирована Украиной. - Прим. ред.). Там толком не прошли подготовку, послали нас на позиции», - сказал Мыкола.

На позициях он вместе с сослуживцами попал под обстрел. По словам Мыколы, их было 15 человек, они сдались. Как утверждает мужчина, в плену к нему относятся достойно. Мыкола добавил, что хочет вернуться домой, и просит, чтобы его обменяли.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.