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Украинский пленный заявил, что его отправили на позиции без должной подготовки

Андрей Аркадьев
11:46 29.05.2023
На позициях он попал под обстрел и вместе с сослуживцами сдался в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинский пленный Мыкола рассказал, что его мобилизовали и отправили на позиции без должной подготовки. Видеозапись его рассказа публикует Минобороны России.

«Мне не сказали, куда толком едем, сразу привезли в Донецкую область (пленный имеет в виду российский регион ДНР, часть которого временно оккупирована Украиной. - Прим. ред.). Там толком не прошли подготовку, послали нас на позиции», - сказал Мыкола.

На позициях он вместе с сослуживцами попал под обстрел. По словам Мыколы, их было 15 человек, они сдались. Как утверждает мужчина, в плену к нему относятся достойно. Мыкола добавил, что хочет вернуться домой, и просит, чтобы его обменяли.

Ранее мы опубликовали кадры боевой работы «Бука», который первым сбил «Байрактар» в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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