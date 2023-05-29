Пленный Аврааменко призвал к массовой сдаче других украинских боевиков

Сергей Аврааменко рассказал, что киевский режим бросает новобранцев в бой без учебы как пушечное мясо.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный Сергей Аврааменко призвал к массовой сдаче других украинских боевиков. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

Он подчеркнул, что добровольно сложил оружие, потому что хочет жить.

«У меня все в порядке, со мной обращаются вежливо, накормлен, напоен, курить дают, все нормально», - заметил Аврааменко.

Сергей Аврааменко обратился к родственникам, предупредив их, что киевский режим посылает новобранцев на передовую как пушечное мясо, не обеспечив их надлежащей подготовкой.

Сдавшийся в плен оценил военно-политическую ситуацию в мире. По его словам, Запад уже мысленно разделил Украину и планирует использовать всех ее жителей, оставшихся под его контролем, в качестве рабов.

Поэтому, резюмировал Аврааменко, все украинские боевики должны сдаться в плен, чтобы быстрее все это закончить.

Ранее украинский пленный Мыкола заявил, что его отправили на позиции без должной подготовки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.