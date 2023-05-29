Пленный Аврааменко призвал к массовой сдаче других украинских боевиков
Пленный Сергей Аврааменко призвал к массовой сдаче других украинских боевиков. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.
Он подчеркнул, что добровольно сложил оружие, потому что хочет жить.
«У меня все в порядке, со мной обращаются вежливо, накормлен, напоен, курить дают, все нормально», - заметил Аврааменко.
Сергей Аврааменко обратился к родственникам, предупредив их, что киевский режим посылает новобранцев на передовую как пушечное мясо, не обеспечив их надлежащей подготовкой.
Сдавшийся в плен оценил военно-политическую ситуацию в мире. По его словам, Запад уже мысленно разделил Украину и планирует использовать всех ее жителей, оставшихся под его контролем, в качестве рабов.
Поэтому, резюмировал Аврааменко, все украинские боевики должны сдаться в плен, чтобы быстрее все это закончить.
Ранее украинский пленный Мыкола заявил, что его отправили на позиции без должной подготовки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.