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В Москве приземлился первый грузинский самолет из Тбилиси, передает корреспондент «Звезды».

Борт сел в аэропорту Внуково. Это был первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из грузинской столицы с российскую.

О возобновлении авиасообщения между двумя государствами стало известно на прошлой неделе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Накануне в грузинскую столицу прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы. Возле аэропорта собралась толпа митингующих, возникли столкновения с силовиками. Они удерживали протестующих, которые пытались провраться к зданию аэропорта.