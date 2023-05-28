В Иране ответили Зеленскому за его слова о России

Пресс-секретарь МИД Ирана раскритиковал Зеленского после его слов о помощи России, добавив, что главной его целью является привлечение западного оружия.

© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, Globallookpress

Призыв Зеленского к Ирану о прекращении поддержки России является политическим шоу, направленным против иранского народа с целью привлечения западного вооружения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря МИД Исламской республики Насера Канани.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», - заявил дипломат Ирана.

По словам Канани, целью заявлений Зеленского является организация политического шоу и отвлечение общественного внимания бесполезными претензиями в адрес народа Ирана.

Ранее немцы раскритиковали пост приехавшего в Берлин Зеленского в Twitter о милитаристских планах. При помощи восьми назывных предложений, он попытался описать программу поездки. В том числе там было написано про оружие, мощный пакет и НАТО. На что немцы в комментариях к записи назвали Зеленского мошенником и посоветовали ему уезжать домой.