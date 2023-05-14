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Немцы раскритиковали милитаристские планы приехавшего в Берлин Зеленского

Ирина Елагина
08:03 14.05.2023
Украинский президент попал под огонь едкой критики пользователей Twitter.
Немцы раскритиковали милитаристские планы приехавшего в Берлин Зеленского
© Фото: Rai Press Office, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Жителям Германии не понравилась публикация в Twitter приехавшего в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Он с помощью восьми назывных предложений попытался описать программу официального визита в Германию, и был высмеян пользователями соцсети.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность»,- приводит 360 слова Зеленского в Twitter.

Пользователи не разделили оптимистичный настрой украинского лидера и в своих комментариях выразили недовольство его приездом в Берлин.

«Прощальные гастроли Зеленского»,
«Они должны арестовать тебя, мошенник»,
«Езжай домой», - ответили в Германии Зеленскому немцы.

Как известно, в программе визита Зеленского в Берлине переговоры с руководством Германии - канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штанрмайером.

Ранее сообщалось о намерении ФРГ направить Украине военную помощь на 2,7 млрд евро, в очередной пакет поставок могут войти БМП Marder, танков Leopard, разведывательных БПЛА.

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