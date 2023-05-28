В стране и мире Кличко заявил, что после взрывов в Киеве произошел пожар на площади 700 «квадратов» Дарина Криц Также разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 квадратных метров. © Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress Читайте нас на: После нескольких взрывов в Киеве произошел пожар. Также разрушены строительные конструкции на площади 1000 квадратных метров. Возгорание случилось в Голосеевском районе города. Там же загорелась крыша склада. Информацию сообщил мэр Виталий Кличко. «В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций на общей площади одной тысячи квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения», - цитирует его РИА Новости. Ранее информировалось, что взрывы прогремели со стороны Житомирского направления. Тогда Кличко сказал, что подробности произошедшего будут предоставлены со временем. На место происшествия проследовали спецслужбы. Экспертное мнение и аналитика