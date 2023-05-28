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Кличко заявил, что после взрывов в Киеве произошел пожар на площади 700 «квадратов»

Дарина Криц
06:03 28.05.2023
Также разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 квадратных метров.
Кличко заявил, что после взрывов в Киеве произошел пожар на площади 700 «квадратов»
© Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress
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После нескольких взрывов в Киеве произошел пожар. Также разрушены строительные конструкции на площади 1000 квадратных метров.

Возгорание случилось в Голосеевском районе города. Там же загорелась крыша склада. Информацию сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций на общей площади одной тысячи квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения», - цитирует его РИА Новости.

Ранее информировалось, что взрывы прогремели со стороны  Житомирского направления. Тогда Кличко сказал, что подробности произошедшего будут предоставлены со временем. На место происшествия проследовали спецслужбы.

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