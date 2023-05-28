Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В области уже работает противовоздушная оборона (ПВО).
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины. Подробности произошедшего уточняются.
«Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности - со временем», - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Взрывы произошли со стороны Житомирского направления. На место произошедшего уже следуют специальные службы.
Несколькими днями ранее в Киеве прозвучало больше 10 взрывов. На левом берегу Днепра жители наблюдали пожар.