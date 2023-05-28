Посол РФ Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад эскалирует конфликт

По мнению посла, Россия еще не начинала серьезных боевых действий на Украине.

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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия еще не начинала серьезных боевых действий в рамках специальной военной операции. Келин добавил, что страна готова к мирным переговорам, однако Запад расширяет конфликт.

«Длительность конфликта на Украине зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией... Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», - сказал Келин в интервью BBC.

Говоря о несерьезности настоящего конфликта, посол упомянул размеры территории России и количество ресурсов внутри страны: РФ в 16 раз больше Украины и имеет колоссальные резервы.

Ранее Андрей Келин рассказал о планах властей Великобритании конфисковать замороженные активы России. Специально для этого могут создать законодательную базу.