Посол РФ в Британии рассказал о планах монархии изъять замороженные активы России

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В Великобритании всерьез рассматривают возможность конфисковать замороженные активы России. В западных странах понимают, что для этого нет какой-либо законодательной базы, поэтому ее могут создать. Таким мнением поделился Чрезвычайный и Полномочный посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Посол Келин добавил, что действительно идет «подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении». Отмечено, что в начале февраля в британском парламенте был представлен законопроект по конфискации российских средств с последующей передачей их Украине в качестве финансовой помощи.

В конце января американское СМИ сообщало, что в Евросоюзе придумали легальный способ использовать активы РФ для восстановления Украины. Речь шла о части замороженных активов России - 33,8 миллиарда евро. Обсуждалось, что Брюссель может объединить активы и извлечь из них прибыль, которая будет потрачена на восстановление Украины.