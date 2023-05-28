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Националисты 30 раз за прошедшие сутки обстреляли ДНР

Елизавета Егорова
02:09 28.05.2023
Всего по территории ДНР боевики выпустили 149 единиц различных боеприпасов.
Националисты 30 раз за прошедшие сутки обстреляли ДНР
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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За прошедшие сутки украинские националисты 30 раз обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 156 единиц различных боеприпасов артиллерии 155 и 152 миллиметра.

«На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском пять обстрелов из РСЗО», - сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Обстрелу подверглись районы семи населенных пунктов, а именно: Горловки, Ясиноватой, города Донецка, Макеевки, Благодатного, Володарского и Волноваха.
Были повреждены 20 жилых построек. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела Горловки. На видео заметен разрушенный асфальт и вдребезги разбитая машина.

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