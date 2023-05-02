Люди в защитных костюмах встретили эвакуированных из Судана в подмосковном аэропорту

На аэродроме Чкаловский приземлились два Ил-76 ВКС России со спасенными людьми.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Эвакуированных из Судана в России встретили люди в защитных костюмах, каждого опрыскали дезинфицирующей жидкостью для предотвращения ввоза в страну коронавируса. Об этом с места сообщает корреспондент «Звезды».

Первые два Ил-76 ВКС России приземлились утром во вторник на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

Из столицы Судана Хартума, где продолжается военный конфликт, эвакуировано порядка 200 человек. Среди них - граждане РФ и стран СНГ, а также дружественных государств, обратившихся за помощью к России, российские дипломаты, представители Минобороны и члены их семей. Всего в эвакуации задействовано четыре Ил-76 военного ведомства.

В Судане с 15 апреля идет вооруженный конфликт между армией страны и силами быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло уже более 400 мирных жителей.