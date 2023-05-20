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ТАСС: в Киеве прозвучало больше 10 взрывов

Дмитрий Трунов
03:29 20.05.2023
По словам очевидцев, работает ПВО, виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.
ТАСС: в Киеве прозвучало больше 10 взрывов
© Фото: Lu Jinbo XinHua Globallookpress
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Больше 10 взрывов прозвучали в Киеве в ночь на 20 мая, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, в украинской столице работает система ПВО.

Собеседники агентства рассказали, что проснулись от сильного шума. Звуки разрывов слышны в центре города, виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Житомирской и Киевской областях, а также в украинской столице. Сообщалось, что во всех этих регионах произошли взрывы. В настоящее время воздушная тревога отменена.

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