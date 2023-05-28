Кылычдароглу возмутился результатами президентских выборов в Турции

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Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что прошедшие выборы были самыми несправедливыми за последние годы. Он сказал об этом в своем выступлении после второго тура выборов.

«Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы», - цитирует его РИА Новости.

Он также заверил своих сторонников, что продолжит вести борьбу за демократию. Кылычдароглу не сказал прямо, принимает ли он результаты выборов или будет оспаривать, однако подчеркнул, что подвергался давлению со стороны противников.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своих избирателей за доверие. Он назвал «праздником демократии» прошедшие выборы.